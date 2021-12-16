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Строительство «Школы 800» в Нижнем Новгороде завершится к апрелю 2022

Строительство «Школы 800» в Нижнем Новгороде завершится к апрелю 2022

В Нижнем Новгороде готовность корпусов  «Школы 800» составляет 60-90%. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на заявление замминистра образования Нижегородской области Алексея Короткова в ходе заседания комитета ЗСНО по соцвопросам 15 декабря.

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