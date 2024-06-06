СВО — это продолжение Минских соглашений другими средствами. Их России пришлось применить из-за того, что ныне утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский отказался выполнять договоренности.
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