Розенбаум — о спортивных комментаторах: выёживаются друг перед другом, как мухи на выключателе

Народный артист России Александр Розенбаум поделился мнением о современных российских комментаторах. «Нереально, невозможно слушать комментаторов! Нынешние комментаторы — враги российского футбола, потому что живут они в парадигме «Не я для футбола, а футбол для меня».
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