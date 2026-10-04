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Розенбаум — о спортивных комментаторах: выёживаются друг перед другом, как мухи на выключателе

Розенбаум — о спортивных комментаторах: выёживаются друг перед другом, как мухи на выключателе

Народный артист России Александр Розенбаум поделился мнением о современных российских комментаторах. «Нереально, невозможно слушать комментаторов! Нынешние комментаторы — враги российского футбола, потому что живут они в парадигме «Не я для футбола, а футбол для меня».

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