Ленивый рулет, который всегда выручает меня, когда гости на пороге

Летом в жару не хочется тратить много времени на приготовление сложных десертов, а вот порадовать семью домашней выпечкой хочется каждой хозяйке.
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