Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Я предпочитаю другую кислинку, добавляю в зажарку по сезону или помидоры, или томатную пасту, получается ну очень, по...Так гороховый суп...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Всю жизнь так готовлю..Так гороховый суп...
  • Елена Верия (Безденежных)
    А с базиликом еще вкуснее!!! Попробуйте!Так гороховый суп...

Ленивый рулет, который всегда выручает меня, когда гости на пороге

Ленивый рулет, который всегда выручает меня, когда гости на пороге

Летом в жару не хочется тратить много времени на приготовление сложных десертов, а вот порадовать семью домашней выпечкой хочется каждой хозяйке.

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