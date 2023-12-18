Apple представит камеру с 10-кратным увлечением в iPhone 17 Pro

Apple планирует заменить поставщика камеры для своего нового флагманского телефона — iPhone 17 Pro. Согласно источникам издания Wccftech, компания решает отказаться от сотрудничества с LG Innotek и переходить к более дешевой альтернативной компании — ICT.
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