Еще не говорил с Путиным, но уже пообщался с Зеленским: признание Трампа каналу NBC

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью американскому каналу NBC сказал, что после выборов еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным, но уже поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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