Владимир Гамза предложил новую схему приватизации неэффективно используемой госсобственности

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Министр экономического развития России Максим Решетников выступил с заявлением о необходимости приватизации активов, с которыми государство не справляется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии