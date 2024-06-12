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Владимир Гамза предложил новую схему приватизации неэффективно используемой госсобственности

Владимир Гамза предложил новую схему приватизации неэффективно используемой госсобственности

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Министр экономического развития России Максим Решетников выступил с заявлением о необходимости приватизации активов, с которыми государство не справляется.

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Комментарии
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Елена Цветкова
нам уже раздали ваучеры.....
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