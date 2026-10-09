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В США Мадуро и его супругу обвинили за организацию пыток задержанных

В США Мадуро и его супругу обвинили за организацию пыток задержанных

Соединенные Штаты Америки обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в сотрудничестве с целью проведения репрессий, в том числе против граждан США, 8 октября сообщает РИА Новости.

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