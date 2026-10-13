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13 октября – День Михаила Соломенного: зачем сжигали солому и давали ход зиме

13 октября – День Михаила Соломенного: зачем сжигали солому и давали ход зиме

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. 13 октября в России отмечают народный праздник Михаил Соломенный. Название связано с давними традициями: в этот день на Руси меняли солому в подушках и матрасах, а старую сжигали.

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