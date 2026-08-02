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ТАСС

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Руководитель Пантеона защитников Отечества рассказала о мерах безопасности в мемориале

Руководитель Пантеона защитников Отечества рассказала о мерах безопасности в мемориале

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Безопасность мемориальных территорий имеет особое значение на фоне предотвращенных ранее специальными службами терактов на таких объектах, вход посетителей "Пантеон защитников Отечества" возможен только после проверки документов и прохождения через металлодетектор.

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