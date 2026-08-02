Руководитель Пантеона защитников Отечества рассказала о мерах безопасности в мемориале

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Безопасность мемориальных территорий имеет особое значение на фоне предотвращенных ранее специальными службами терактов на таких объектах, вход посетителей "Пантеон защитников Отечества" возможен только после проверки документов и прохождения через металлодетектор.