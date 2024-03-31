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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Арктика будет русской

Арктика будет русской

Береговая охрана США отказалась от дополнительного финансирования для программы постройки флота боевых ледоколов тяжелого ледового класса Polar Security Cutter в 2025 году и пересмотрела график программы, заявив о возможности дальнейших задержек в ее реализации.

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Комментарии
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Eduard
США самые обычные самозванцы и наглецы.Они не Империя,но ведут себя словно они Империя,а остальные рабы!
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15 час.
Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ , пусть лучше янки дома , в тепле сидят а в Арктику и  НОСА НЕ СУЮТ ...!!!
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7 час.

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