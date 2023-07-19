Месть — это блюдо, которым можно подавиться. Ночная атака на Крымский мост — очередная, подлая и очень-очень обидная, сейчас поднимет волну возмущения.
Как Россию вынуждают «бабахнуть»
Комментарии
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Алексей Куницын
Россия будет воевать до полной капитуляции Украины, на границе с Польшей. Россия - великая страна, она всегда борется до конца. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером, она сделает это с бандеровцами на Украине. "Народы, не знающие своей истории, обречены пережить её снова" (Джордж Сантаяна) Немец! Отправляя танки на Украину, не забудь в их стоимость заложить ремонт Рейхстага.
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16 час.
лл
лина любимцева
Так ведь чтобы было доверие, нужны и действия, которые бы вызывали доверие.
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12 час.
Сергей
Статья о том, что "мы не такие", мы в "белых перчатках". А по моему чистоплюйство и соплежуйство так рассуждать. Я не призываю в большому "БадаБуму", но ответить жестко, а порой жестоко надо. Обязательно надо....
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12 час.
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