Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ГУБЕРНАТОРЫ, СОВМЕСТНО С МВД, ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ ЭТИ ИММИГРАНТСКИЕ АВГИЕВЫ КОНЮШНИ. ПРИМЕР - КАЗАХСТАН: ТАМ ИММИГРАНТЫ Н...Охота на нелегалов
  • Vlad Nik
    Главное , чтобы это не закончилось 25-го июля.Гастеры обнаглели до предела,видно даже по поведению в общественном тра...Охота на нелегалов
  • Юрий Селиванов
    Хорошая новость. Работал в Узбекистане, там проживали чётко в лагере строителей, при выезде в город(а) как туристы ме...Охота на нелегалов

Как Россию вынуждают «бабахнуть»

Как Россию вынуждают «бабахнуть»

Месть — это блюдо, которым можно подавиться. Ночная атака на Крымский мост — очередная, подлая и очень-очень обидная, сейчас поднимет волну возмущения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Куницын
Россия будет воевать до полной капитуляции Украины, на границе с Польшей. Россия - великая страна, она всегда борется до конца. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером, она сделает это с бандеровцами на Украине. &quot;Народы, не знающие своей истории, обречены пережить её снова&quot; (Джордж Сантаяна) Немец! Отправляя танки на Украину, не забудь в их стоимость заложить ремонт Рейхстага.
Ответить
16 час.
лл
лина любимцева
Так ведь чтобы было доверие, нужны и действия, которые бы вызывали доверие.
Ответить
12 час.
Сергей
Статья о том, что &quot;мы не такие&quot;, мы в &quot;белых перчатках&quot;. А по моему чистоплюйство и соплежуйство так рассуждать. Я не призываю в большому &quot;БадаБуму&quot;, но ответить жестко, а порой жестоко надо. Обязательно надо....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх