Алексей Куницын

Россия будет воевать до полной капитуляции Украины, на границе с Польшей. Россия - великая страна, она всегда борется до конца. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером, она сделает это с бандеровцами на Украине. "Народы, не знающие своей истории, обречены пережить её снова" (Джордж Сантаяна) Немец! Отправляя танки на Украину, не забудь в их стоимость заложить ремонт Рейхстага.