Шуваев: 16 жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки 123 раза атаковали Белгородскую область. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
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