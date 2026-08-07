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Газета.ру

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Шуваев: 16 жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

Шуваев: 16 жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ за сутки

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки 123 раза атаковали Белгородскую область. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

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