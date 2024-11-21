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Русское оружие

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🗺❗️Обновление информации о тактической обстановке на Кураховском операционном направлении. После установления физического контроля над сооружениями Роевского элеватора (являющиеся господствующими высотами) у Кураховского водохранилища, расчты ПТРК "Корнет", снайперские пары, а также гранатомётчики из состава штурмовых взводно-тактических подразделений ГрВ "Юг" 150-й мотострелковой дивизии смогли установить прямой огневой контроль центрального и западного районов Курахово, а также приступить к началу штурма АЗС WOG, нефтебазы и двух рынков вдоль Запорожского шоссе в Курахово, автовокзала на перекрёстке Запорожского шоссе и ул.

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