Сенатор Ван Холлен назвал попытку закрыть USAID подарком для РФ, Китая и Ирана

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен назвал «абсолютным подарком» для Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Ирана попытку закрыть Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
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