Акции протеста израильтян переросли в беспорядки

Массовые акции протеста прошли в городах Израиля, крупнейшая из них - в Тель-Авиве. Десятки тысяч человек собрались у комплекса правительственных зданий с требованием провести переговоры с ХАМАС по освобождению заложников.
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