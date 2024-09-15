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Акции протеста израильтян переросли в беспорядки

Акции протеста израильтян переросли в беспорядки

Массовые акции протеста прошли в городах Израиля, крупнейшая из них - в Тель-Авиве. Десятки тысяч человек собрались у комплекса правительственных зданий с требованием провести переговоры с ХАМАС по освобождению заложников.

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