В последние сутки группа войск "Центр" ВС России уничтожила более 315 украинских военных. Удары поразили механизированные и воздушно-десантные бригады, а также морскую пехоту в районах Лысовки, Зверево и других.
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