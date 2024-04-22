Юрий Подоляка: "Мы совершили прорыв"

Военный эксперт Юрий Подоляка заверил, говоря о действиях ВС России: "Мы совершили прорыв". И это означает, что в ближайшее время удастся реализовать план, который сравним по технике удара с освобождением Авдеевки.
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