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ДумаТВ

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Панеш предложил ввести единый подход к трудоустройству педагогов

Панеш предложил ввести единый подход к трудоустройству педагогов

В России нужно ввести единый подход к трудоустройству педагогов, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), отметив, что опытных преподавателей с многолетним стажем часто не принимают на работу в школы.

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