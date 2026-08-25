Панеш предложил ввести единый подход к трудоустройству педагогов

В России нужно ввести единый подход к трудоустройству педагогов, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), отметив, что опытных преподавателей с многолетним стажем часто не принимают на работу в школы.
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