Панеш предложил ввести единый подход к трудоустройству педагогов

В России нужно ввести единый подход к трудоустройству педагогов, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), отметив, что опытных преподавателей с многолетним стажем часто не принимают на работу в школы.