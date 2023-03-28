БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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MBT-70: Уникальный для своего времени танк, ставший основой для Leopard-2 и M1 Abrams

MBT-70: Уникальный для своего времени танк, ставший основой для Leopard-2 и M1 Abrams

Во второй половине 60-х годов прошлого века, в самый разгар «гонки вооружений» между Западом и СССР, США и Германия решили создать основной боевой танк для обеих армий, который бы превосходил перспективные машины «противоборствующего лагеря».

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