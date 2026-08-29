«Факел» повторил антирекорд чемпионата России по длительности серии без побед в домашних матчах

29 августа «Факел» принимал в Воронеже «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ и уступил со счетом 0:1.29 августа «Факел» принимал в Воронеже «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ и уступил со счетом 0:1.