Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Паршивая преступная власть Германии нагло запрещает и врет на других,при это занимаются переворотами и взрывами газоп...Виктор Орбан подд...
  • Silver Kont
    Надо мочить мелкобритов, все пакости от них!Рыбарь: БЭК ВСУ с...
  • N Z
    Обоссался серб! Кто следующий?Названа причина г...

Запад использовал Гитлера для решения "русского вопроса", считает Яковенко

Запад использовал Гитлера для решения "русского вопроса", считает Яковенко

Александр Яковенко утверждает, что западные державы, включая США, стремились использовать нацистскую Германию как инструмент решения "русского вопроса", игнорируя шанс остановить Гитлера, что привело к катастрофическим последствиям для Франции и Британии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх