Александр Яковенко утверждает, что западные державы, включая США, стремились использовать нацистскую Германию как инструмент решения "русского вопроса", игнорируя шанс остановить Гитлера, что привело к катастрофическим последствиям для Франции и Британии.
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