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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль начинает решающий этап освобождения заложников в Газе

Израиль начинает решающий этап освобождения заложников в Газе

В ночь на понедельник кабинет безопасности Израиля единогласно утвердил план масштабной военной операции в секторе Газа под кодовым названием "Колесницы Гидеона", нацеленной на освобождение всех заложников и окончательное уничтожение террористической инфраструктуры ХАМАС .

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