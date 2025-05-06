Израиль начинает решающий этап освобождения заложников в Газе

В ночь на понедельник кабинет безопасности Израиля единогласно утвердил план масштабной военной операции в секторе Газа под кодовым названием "Колесницы Гидеона", нацеленной на освобождение всех заложников и окончательное уничтожение террористической инфраструктуры ХАМАС .