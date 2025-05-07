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Новые образцы вооружения и техники покажут на Параде Победы в Москве 9 мая

Новые образцы вооружения и техники покажут на Параде Победы в Москве 9 мая

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Беспилотники "Орлан", "Герань-2", барражирующие боеприпасы "Ланцет", а также множество боевой техники были замечены на репетициях к Параду Победы в честь 80-летия со Дня Победы на Красной площади, сообщает военный эксперт Виктор Литовкин.

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