Новые образцы вооружения и техники покажут на Параде Победы в Москве 9 мая

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Беспилотники "Орлан", "Герань-2", барражирующие боеприпасы "Ланцет", а также множество боевой техники были замечены на репетициях к Параду Победы в честь 80-летия со Дня Победы на Красной площади, сообщает военный эксперт Виктор Литовкин.