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Царьград

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Даньдань продала русские товары на миллиард рублей за 7 часов

Даньдань продала русские товары на миллиард рублей за 7 часов

Китайская блогерша Даньдань на фестивале "Сделано в России" в рамках XI ВЭФ успешно реализовала продукции свыше ста русских компаний.

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