В Киеве обрисовали идеальные сценарии для Украины, США, России и Китая

Еще один выпердыш... какой-то Денисенко, мать его))) Это кто такой вообще???

Балу -

Международное право на Украине?... Не слышали... А сами-то укроублюдки хоть что-нибудь знают не то,что о международном, а хотя бы просто о правах человека?...