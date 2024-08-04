В Киеве обрисовали идеальные сценарии для Украины, США, России и Китая

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Комментарии
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Евгений
Еще один выпердыш... какой-то Денисенко, мать его))) Это кто такой вообще???
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9 час.
Балу -
Международное право на Украине?... Не слышали... А сами-то укроублюдки хоть что-нибудь знают не то,что о международном, а хотя бы просто о правах человека?...
Ответить
7 час.

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