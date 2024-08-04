В Киеве обрисовали идеальные сценарии для Украины, США, России и Китая

Украина с тревогой наблюдает за итогами обмена заключенными между США и Россией, «который показывает, что Москва и Запад могут договариваться», пишет принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание The Washington Post.
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