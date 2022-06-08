"Только для VIP-персон": новое модное место отдыха появится во Владивостоке

"Только для VIP-персон": новое модное место отдыха появится во Владивостоке

В официальном Telegram-канале ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН (12+) жители Владивостока обсуждают появление нового модного места отдыха во Владивостоке.

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