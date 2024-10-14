Медведев: «Соболев играет в компьютерные игры? Ничего порочного не вижу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», поделился мнением об увлечении форварда Александра Соболева компьютерными онлайн-играми.
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