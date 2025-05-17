Ученые: энергетики с таурином могут повышать риск развития рака крови

Специалисты изучают связь этой аминокислоты с другими видами онкологических заболеваний Употребление энергетиков с таурином может грозить повышенным риском развития рака крови, выяснили ученые из Университета Рочестера, США.
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