Происшествия

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Сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили воспитанников социально-реабилитационного центра

Сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили воспитанников социально-реабилитационного центра

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции города Тулы совместно с участковым уполномоченным полиции провели профилактическую беседу с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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