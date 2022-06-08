Сотрудники тульской Госавтоинспекции посетили воспитанников социально-реабилитационного центра

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции города Тулы совместно с участковым уполномоченным полиции провели профилактическую беседу с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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