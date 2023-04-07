Гособвинение попросило приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы

Гособвинение попросило приговорить публициста и общественного деятеля, признанного в России иностранным агентом, публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.
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