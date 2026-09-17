Зоолог Кречмар рассказал, к чему может привести прикармливание медведя

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Прикормленные человеком медведи могут привыкнуть получать пищу от людей и начать их преследовать, после чего люди обращаются в полицию и животных убивают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым