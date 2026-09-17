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ТАСС

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Зоолог Кречмар рассказал, к чему может привести прикармливание медведя

Зоолог Кречмар рассказал, к чему может привести прикармливание медведя

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Прикормленные человеком медведи могут привыкнуть получать пищу от людей и начать их преследовать, после чего люди обращаются в полицию и животных убивают.

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