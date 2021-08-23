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«Большой Париж» будут развивать в Алматы и Шымкенте – МИИР РК

«Большой Париж» будут развивать в Алматы и Шымкенте – МИИР РК

Алматы. 23 августа. КазТАГ - Валентина Владимирская. В Казахстане моделью развития при разработке Алматинской и Шымкентской агломерации определен опыт «Большого Парижа», сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

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