Смерть проекта «Украина»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ОП
Олег Петров
👍👍👍👍🤝
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21 час.
59
Хохлоскот, почитайте! Не были вы людьми и не будете! Шакалы позорные!
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16 час.
Boris Borisov
Не обольщайтесь !!!!! Смерти украйны пока не предвидится.  Чем бы ни кончилась Наша Победа  -будет ГНИЕНИЕ-Смрадное  и страшная вонь  разносимая ветрами по России-матушке. Чтоб вонь уменьшить , надо как можно больше закапывать носителей глиста украиньсьтва. На них хорошо лопух растёт. Видели плантации жолто-блакитных лопухов на кладбищах ? Так вот , - их пока МАЛО !
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12 час.

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