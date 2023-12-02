Крах проекта «Украина» «Телеграм»-канал «Равенство. Медиа» провёл исследование по данным Укрстата, по которому альтернативные потери населения Украины в результате разрушения СССР составили к 2023 году более 29,1 млн человек, ВВП – 80 %, а производства – 86 %.
Смерть проекта «Украина»
Комментарии
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ОП
Олег Петров
👍👍👍👍🤝
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21 час.
59
Хохлоскот, почитайте! Не были вы людьми и не будете! Шакалы позорные!
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16 час.
Boris Borisov
Не обольщайтесь !!!!! Смерти украйны пока не предвидится. Чем бы ни кончилась Наша Победа -будет ГНИЕНИЕ-Смрадное и страшная вонь разносимая ветрами по России-матушке. Чтоб вонь уменьшить , надо как можно больше закапывать носителей глиста украиньсьтва. На них хорошо лопух растёт. Видели плантации жолто-блакитных лопухов на кладбищах ? Так вот , - их пока МАЛО !
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12 час.
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