Смерть проекта «Украина»

Boris Borisov

Не обольщайтесь !!!!! Смерти украйны пока не предвидится. Чем бы ни кончилась Наша Победа -будет ГНИЕНИЕ-Смрадное и страшная вонь разносимая ветрами по России-матушке. Чтоб вонь уменьшить , надо как можно больше закапывать носителей глиста украиньсьтва. На них хорошо лопух растёт. Видели плантации жолто-блакитных лопухов на кладбищах ? Так вот , - их пока МАЛО !