Поздравить сотрудника ОБЭП или ОБХСС с праздником 16 марта 2025 года можно в виде стихов, смс или прозы Юлия СыромятниковаКаждый год 16 марта в Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ОБЭП и ОБХСС.