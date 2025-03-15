Поздравить сотрудника ОБЭП или ОБХСС с праздником 16 марта 2025 года можно в виде стихов, смс или прозы Юлия СыромятниковаКаждый год 16 марта в Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ОБЭП и ОБХСС.
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