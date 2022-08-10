Суперкубок Европы. «Реал» против «Айнтрахта»

В матче за Суперкубок Европы «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» в Хельсинки. Мадридский клуб может выиграть трофей в 5-й раз в истории и сравняться по этому показателю с рекордсменами – «Барселоной» и «Миланом».