Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Суперкубок Европы. «Реал» против «Айнтрахта»

В матче за Суперкубок Европы «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» в Хельсинки. Мадридский клуб может выиграть трофей в 5-й раз в истории и сравняться по этому показателю с рекордсменами – «Барселоной» и «Миланом».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх