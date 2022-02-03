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Махир Эмрели пеиещел в «Динамо» (Загреб)

Азербайджанский форвард Махир Эмрели расторг контракт с польским футбольным клубом «Легия» и перешел в хорватской «Динамо» (Загреб).

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