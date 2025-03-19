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Бойня в Могадишо: как лучший спецназ США потерпел самое страшное поражение

Бойня в Могадишо: как лучший спецназ США потерпел самое страшное поражение

3 октября 1993 года стало черной датой в военной истории США. В ходе спецоперации по захвату лидера сомалийских повстанцев Мухаммеда Айдида американский спецназ потерял десятую часть бойцов, но так и не достиг поставленной цели.

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