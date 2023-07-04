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Автоэксперт Кадаков: ввести штрафы для пользователей электросамокатов технически сложно

Автоэксперт Кадаков: ввести штрафы для пользователей электросамокатов технически сложно

Люди, управляющие транспортными средствами с мотором, должны осознавать свою ответственность перед другими участниками движения, однако ввести штрафы для пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения технически сложно.

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