Автоэксперт Кадаков: ввести штрафы для пользователей электросамокатов технически сложно

Люди, управляющие транспортными средствами с мотором, должны осознавать свою ответственность перед другими участниками движения, однако ввести штрафы для пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения технически сложно.
Люди, управляющие транспортными средствами с мотором, должны осознавать свою ответственность перед другими участниками движения, однако ввести штрафы для пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения технически сложно.
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