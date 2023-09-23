Если кто не в курсе, это глава МИД Армении.Я не так давно о его мамочке писала. Если сказать коротко, человек из команды Пашиняна.
Арарат Мирзоян не может успокоиться
Комментарии
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Александр Григоров
это точно турки и азеры своего не упустят ..И потекут реки к нам...кормите спасайте а мы потом вам где нибудь нагадим..Итак Краснодарский край кишит ими
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17 час.
Надежда
Снова фашингтон постарался найти и поставить на главные посты власти в Армении самых продажных и гнусных, как этот мЕрзоян и миколка паРшинян
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16 час.
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