Театр абсурда

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Арарат Мирзоян не может успокоиться

Арарат Мирзоян не может успокоиться

Если кто не в курсе, это глава МИД Армении.Я не так давно о его мамочке писала. Если сказать коротко, человек из команды Пашиняна.

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Комментарии
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Александр Григоров
это точно турки и азеры своего не упустят ..И потекут реки к нам...кормите спасайте а мы потом вам где нибудь нагадим..Итак Краснодарский край кишит ими
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17 час.
Надежда
Снова фашингтон постарался найти и поставить на главные посты власти в Армении самых продажных и гнусных, как этот мЕрзоян и миколка паРшинян
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16 час.

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