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Шольц не обиделся на Маска за оскорбление: "Это делает мне честь"

Шольц не обиделся на Маска за оскорбление: "Это делает мне честь"

Канцлер Германии решил не обижаться на Илона Маска за то, что тот назвал его глупцом"Олаф Шольц – глупец", - недавно написал американский миллиардер и сторонник Трампа Илон Маск в своей соцсети X.

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