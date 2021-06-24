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Оперштаб Москвы и РПН ответили на главные вопросы работодателей об обязательной вакцинации 60% персонала

В связи с поступающими вопросами от работодателей об обязательной вакцинации 60% работников учреждений, определённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Москвы, Оперштаб столицы и Роспотребнадзора выступили с разъяснениями.

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Елена Мамонова
а если весь коллектив откажется,то что делать,уволить то их нельзя

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