На Западе признали, что победе Путина на выборах обрадовались во многих странах мира Владимир Малышев Необычный комментарий на итоги выборов в России появился во вторник на сайте британской газеты Guardian, которую трудно заподозрить в симпатиях к России.
Свидетельство глобальных перемен
Комментарии
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Александр Салтановский
Вот уж кто бы говорил по поводу "не демократичности" выборов в России, только не пиндосы и не нагличане, чья система выборов является именно образцом не демократичности и того, что именно так, как "у них" делать не стОит, так нет же, в чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают, "исключительные", мать их всех в дугу!
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12 час.
EB
Elena Boyer
Никакой демократии в выборах на западе нет. Неугодных богатой элите политиков просто напросто не допускают к выборам. Каким образом? Уголовным делами, штрафами, запугиванием и иногда убийствами
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10 час.
Михаил Елфимов
Россия не далеко ушла от запада.Все так же-продано и куплено.Результаты в кандидатах.Сколько было и осталось?.Почему?Было бы 100 кандидатов-народ выбрал бы своего.Так не надо агитацию вести-там плохо а у нас все хорошо.В России выбираю по делам а не по лапше на ушах,хотя много панибратства и клановости в чиновниках.
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33 мин.
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