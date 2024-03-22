Свидетельство глобальных перемен

Александр Салтановский Вот уж кто бы говорил по поводу "не демократичности" выборов в России, только не пиндосы и не нагличане, чья система выборов является именно образцом не демократичности и того, что именно так, как "у них" делать не стОит, так нет же, в чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают, "исключительные", мать их всех в дугу!

EB Elena Boyer Никакой демократии в выборах на западе нет. Неугодных богатой элите политиков просто напросто не допускают к выборам. Каким образом? Уголовным делами, штрафами, запугиванием и иногда убийствами