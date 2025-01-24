Московскому Государственному Университету имени Ломоносова - 270 лет. Его история началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета - первого в России.
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