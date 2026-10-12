На Урале задержали ОПГ за похищения людей и вымогательства

В Челябинской области задержаны участники организованного преступного сообщества, действовавшего с 2019 по 2025 год и подозреваемого в вымогательствах и похищениях людей; группировка, созданная 40-летним жителем региона, имела строгую иерархию, общую кассу и два обособленных звена.