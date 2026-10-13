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Honor X9e Pro девять дней пролежал на вершине Эльбруса: на морозе смартфон снимал видео больше 7 часов

Honor X9e Pro девять дней пролежал на вершине Эльбруса: на морозе смартфон снимал видео больше 7 часов

Honor проверила смартфон X9e Pro на западной вершине Эльбруса высотой 5642 м. Альпинистка Алина Пекова оставила там два аппарата с включённым авиарежимом: один снимал видео без перерыва, второй — таймлапс.

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