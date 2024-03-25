Кран лихо повернули: на Волжской ГЭС сбросы воды для Астраханской области увеличили более чем на четверть

Причем по просьбе не нашего региона, а Росморречфлота. На минувшей неделе, 22 марта, состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада.
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