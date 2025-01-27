"От души желаю". Путин поздравил Лукашенко с переизбранием президентом Белоруссии

А также пожелал доброго здоровья и благополучия Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января, поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.
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