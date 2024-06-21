Японцы научили андроида водить автомобиль

Японцы научили научили человекообразного робота Мусаси управлять автомобилем Toyota. Инженеры Токийского университета под руководством Масаюки Инабы уже несколько лет занимаются разработкой человекоподобных роботов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии