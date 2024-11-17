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Закон и Порядок

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Кремль назвал деловым и откровенным разговор Путина с Шольцем

Кремль назвал деловым и откровенным разговор Путина с Шольцем

Первый за почти два года разговор Шольца и Путина был детальным и откровенным, Россия приветствует «политическую волю на возобновление диалога», заявил Песков Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Reuters) Телефонный разговор президента Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября был «достаточно деловым», беседа получилась детальной и весьма откровенной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Этот потомок фашиста ничего хорошего не скажет И говорить с ним можно только с позиций силы и интересов России.
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10 час.
Николай Арзамасцев
Разговор с Шольцем полезен, что бы остальные промакашки заволновались, подсуетились с какой-нибудь ерундой, как Шольц, лишь бы с Путиным засветиться!
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10 час.
Юрий Золотарев
Вообще-то Шольц - это чистый ШУЛЬЦ, с потомственной кровью эсэсовца! Наверняка, ВВП это понимает.
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8 час.

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