Кремль назвал деловым и откровенным разговор Путина с Шольцем

Первый за почти два года разговор Шольца и Путина был детальным и откровенным, Россия приветствует «политическую волю на возобновление диалога», заявил Песков Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Reuters) Телефонный разговор президента Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября был «достаточно деловым», беседа получилась детальной и весьма откровенной, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.